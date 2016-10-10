البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى9.415 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 4.675 مليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس /30 بنسبة 86.0 فى المائة ليبلغ مستوى 8364 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70 / بنحو 51.1 فى المائة ليبلغ مستوى 13.347 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 94.0 فى المائة ليبلغ مستوى 43.798 نقطة.