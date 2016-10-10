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السعودية تسلم رسالة لمجلس الأمن حول الهجوم على الصالة الكبرى فى صنعاء

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السعودية تسلم رسالة لمجلس الأمن حول الهجوم على الصالة الكبرى فى صنعاء السعودية تسلم رسالة لمجلس الأمن حول الهجوم على الصالة الكبرى فى صنعاء

>الرياض (أ ش أ)

أعربت البعثة الدائمة للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة عن أسف المملكة العميق من الهجوم الذى ذكرت التقارير أنه وقع على الصالة الكبرى فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء فى رسالة أرسلتها البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم جددت فيها كذلك احترامها والتزامها الكاملين بالقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان؛ والتأكيد على استمرارها على ضمان اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية فى اليمن، فضلا عن اتخاذ التدابير التصحيحية والملائمة اللازمة لضمان المساءلة، بما فى ذلك الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية فى هذا الحادث فى المستقبل القريب.

وأحاطت الرسالة مجلس الأمن بالبيان الصادر عن قوات التحالف لاستعادة الشرعية فى اليمن الذى أعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا والمصابين فى هذا الحادث المأساوى الذى أكد أن قواتها تتبع قواعد صارمة وواضحة للاشتباك والتى تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع أى خطر على المدنيين.

وأضاف البيان أن التحالف أعلن عن بدء تحقيق فورى ووعد بالتعاون الكامل مع فريق التحقيق بما فى ذلك توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التى جرت خلال يوم الحادث، وفى منطقة الحادثة وجميع المناطق المحيطة بها، وتجديد التأكيد على أن التحالف لن يدخر جهدا للعمل بجد من أجل التوصل إلى حل سياسى دائم للصراع فى اليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ والتأكيد بهذا الصدد على الدعم الكامل للعمل المهم الذى يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.


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