أمن جامعة بني سويف يحرر محضرًا ضد زوج عضوة تدريس حاول إقتحام مكتبها‎

المراسل : محمد شعبان

تقدم الأمن الإداري بكلية الاعلام بجامعة بني سويف، بمحضر رسمي بقسم شرطة بندر بني سويف، ضد زوج عضوة هيئة تدريس بالكلية، لاتهامه بدخول مكتبها في غيابها، ودون استئذان، لمحاولة الحصول على متعلقاتها الشخصية بناءًا على طلبها حسب قوله، وغلق المكتب بالمفتاح.

ولاحظ العاملون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، بأحد الأشخاص يدعي أنه زوج عضوة هيئة تدريس بالكلية، يحاول الحصول على متعلقاتها الشخصية بناءًا على طلبها حسب قوله، ولكن رفض الأمن ، مما اضطره لغلق المكتب بالمفتاح ومغادرة المبنى .

وقال مصدر مسئول بإدارة الكلية: إننا فوجئنا بإبلاغ أحد أفراد الأمن بالكلية بأن أحد الأشخاص يدعى أنه مستشارًا دخل مكتب عضوة هيئة تدريس زوجته، لأخذ متعلقاتها الشخصية حسب قوله.

وأضاف المصدر، أن عميد الكلية طلب منه الحضور لمكتبه في هدوء إلا أنه رفض مما اضطره إلى إحضار الأمن الإداري بالجامعة، و تحرير مذكرة بالواقعة وإرسالها لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى تحرير محضر بالواقعة رقم 6746 بتاريخ 9 أكتوبر 2016 بقسم شرطة بندر بني سويف.