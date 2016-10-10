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النيابة الإدارية تأمر بتحقيقات عاجلة في صحة فيديو ممرض القصر العيني

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النيابة الإدارية تأمر بتحقيقات عاجلة في صحة فيديو ممرض القصر العيني النيابة الإدارية تأمر بتحقيقات عاجلة في صحة فيديو ممرض القصر العيني

أمر السيد المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته أحد المواقع الاليكترونية بتاريخ السبت 8/10/2016 تحت عنوان ” تداول منسوب لممرض بالقصر العيني يضرب سيدة بعد تصديها لتحرشه” .

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر من خلاله ممرض بمستشفى القصر العيني – وفقا لما جاء بالخبر -يعتدى بالضرب على سيدة مرافقة لمريض.

ويظهر في مقطع الفيديو، بعض الأشخاص يسعون للصلح بين الممرض وسيدة ويحثونه على التوجه لها لمصالحتها، ثم ظهرت سيدة تتوجه اليه مخفية ” شبشب ” وراء ظهراها وحاولت التعدي عليه بـه وسرعان ما تطور الأمر لاعتدائه عليها بالضرب. وهو ذات ما تداول مضمون المواقع الاليكترونية .

ووجه رئيس الهيئة لضرورة التحقيق في صحة منسوبيه الفيديو لاحد ممرضي القصر العيني وصحة الواقعة واتخاذ إجراءات حازمة في ذلك الشأن.

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