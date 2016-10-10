النيابة الإدارية تأمر بتحقيقات عاجلة في صحة فيديو ممرض القصر العيني

أمر السيد المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته أحد المواقع الاليكترونية بتاريخ السبت 8/10/2016 تحت عنوان ” تداول فيديو منسوب لممرض بالقصر العيني يضرب سيدة بعد تصديها لتحرشه” .

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو يظهر من خلاله ممرض بمستشفى القصر العيني – وفقا لما جاء بالخبر -يعتدى بالضرب على سيدة مرافقة لمريض.

ويظهر في مقطع الفيديو، بعض الأشخاص يسعون للصلح بين الممرض وسيدة ويحثونه على التوجه لها لمصالحتها، ثم ظهرت سيدة تتوجه اليه مخفية ” شبشب ” وراء ظهراها وحاولت التعدي عليه بـه وسرعان ما تطور الأمر لاعتدائه عليها بالضرب. وهو ذات ما تداول مضمون المواقع الاليكترونية .

ووجه رئيس الهيئة لضرورة التحقيق في صحة منسوبيه الفيديو لاحد ممرضي القصر العيني وصحة الواقعة واتخاذ إجراءات حازمة في ذلك الشأن.