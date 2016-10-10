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الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة شمالًا والعظمى بالقاهرة 32

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الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة شمالًا والعظمى بالقاهرة 32 الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة شمالًا والعظمى بالقاهرة 32

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى الوسطى ومدن القناة كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية في البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية والبحرالأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 23 – 32 الإسكندرية 19 – 31 مطروح 19 – 33 الإسماعيلية 20 – 32 مرسى علم 27 – 35 الغردقة 27 – 34 شرم الشيخ 26 – 35 وسط الدلتا 23 – 32 الأقصر 20 – 37 أسوان 23 – 39 شلاتين 23 – 32 حلايب 24 – 30

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