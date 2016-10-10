بالصور.. محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية علي المدارس

المراسل: جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان، بجولة تفقدية علي عدد من المدارس، حيث شملت المرور علي مدرسة بورسعيد الثانوية التجارية ومدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات ومدرسة العبور الاعدادية بنين ومدرسة 6 اكتوبر الثانوية بنات ومدرسة بورسعيد التجريبية.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ بورسعيد علي مدارس المحافظة لمتابعة سير وإنتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وأكد محافظ بورسعيد للطلاب، أن الإعتماد علي النفس هو أساس النجاح والتفوق وأن الانتظام في الحضور الي المدرسة يساعد كثيرًا علي تنمية العقل والفكر والجسم وبناء شخصية إيجابية يتم الاعتماد عليها في المستقبل.

و طالب “المحافظ”، الطلاب بتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المعلم والاستماع والتركيز معه أثناء قيامه بشرح المواد الدراسية، مشيدًا بالدور الكبير والإلتزام الذي يقدمه المعلم من خلال المداومة على الحضور.

وأضاف “المحافظ”، أنه لا داعي للقلق من جانب طلاب الثانوية العامة لان الموضوع يحتاج إلى قليل من الجهد مع المزيد من التركيز والذي بلاشك سيهزم الخوف ويبث الطمأنينة في نفوس الطلاب .

كما أكد علي أهمية ممارسة الأنشطة سواء رياضية أو فنية، لأنها تساعد في عودة الطلاب إلى المدرسة بالإضافة إلي زيادة الوعي والتركيز لخروج الطاقة السلبية لديهم وزيادة الطاقة الإيجابية المحفزة.