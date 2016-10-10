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غادة والي تستقبل المدير الإقليمي ومساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية

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استقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي السيد اينياس شوما المدير الإقليمي ومساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية وبرفقته السيد بيتر فان جوي رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في والوفد المرافق له.

وتم أثناء الاجتماع استعراض التصميم النهائي لبرنامج “فرصــة” للتشغيل وزيادة الدخل، وهو البرنامج المكمل لتكافل وكرامة والذي يتم من خلاله إتاحة فرص عمل لمستفيدي تكافل وكرامة ولأولئك المتقدمين لطلب الدعم النقدي ولكن لا تنطبق عليهم الشروط. ويستهدف مبدئيا 200 ألف من الشباب في الأسر الضمانية وأسر تكافل وكرامة القادرين علي العمل. ويعمل البرنامج على محاور متعددة تشمل: رفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل، وإتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وتحسين جودة المنتجات القروية والتشغيل من خلال التشبيك مع القطاع الخاص وسوق العمل.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المسجلة وصل إلى مليون و 800 ألف أسرة استحق منها الدعم النقدي حوالي 900 ألف أسرة وجاري التحقق من الاستحقاق ومراجعة ظروف الأسر ميدانياً .

وعلى صعيد آخر، ناقش المدير الإقليمي الجهود حول الانتهاء من مراجعة مقترح قانون التأمينات الموحد والمراجعة النهائية للفحص الاكتواري لصندوقي التأمينات تمهيدا للانتهاء من مقترح لقانون التأمينات الموحد الجديد لعرضه على مجلس النواب قبل آخر العام الجاري. وتنوي الوزارة الترتيب لورشة عمل في شهر نوفمبرالمقبل لعرض المقترحات ومناقشتها مع وزارتي المالية والتخطيط.

المراسل: عمر جمال

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