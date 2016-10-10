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وزير الصحة يتابع خطة الإسعاف لتأمين إحتفالية مرور ١٥٠ عامًا على البرلمان المصرى

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وزير الصحة - صورة من الحدث

وزير الصحة – صورة من الحدث

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، المقر الإقليمي لهيئة الإسعاف بمدينة شرم الشيخ يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وذلك لمتابعة الاستعدادات والخطة التأمينية لمؤتمر الاحتفالية بمرور ١٥٠ عاما على البرلمان المصرى بمشاركة البرلمانى العربى والافريقى والمنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من ٩ الى ٢٢ من اكتوبر الحالى .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الاسعاف المصرية، أن غرفة الازمات منعقدة على مدار الساعة بالمقر الاقليمى، مشيرًا الى أن الخطة التأمينية للمؤتمر تشمل الدفع بـ 45 سيارة إسعاف ، على أن يكون عدد سيارات الاسعاف المتمركزة فى الفترة الصباحية 33 ، و9 سيارات للفترة المسائية و 3 سيارات للانتشار السريع وذلك بقاعة المؤتمرات ومداخل ومخارج مدينة شرم ، والطرق السريعة والمطار ومستشفى شرم الدولى و المركز الاقليمى.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، الى أن إجمالى الحالات التى تم استقبالها داخل عيادات قاعة المؤتمر 52 حالة تم تقديم الخدمة الطبية لهم، فيما تم نقل 3 حالات فقط الى مستشفى شرم الشيخ الدولى منهم حالة اشتباه فى زايدة مزمنة وستقوم بإجراء العملية اليوم ، وحالة زبحة صدرية وجارى عمل قسطرة قلبية لها ، لافتًا الى توافر غرفة للعناية المركزة بعيادة قاعة المؤتمرات وأطقم طبية من أطباء وتمريض ومسعفيين.

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