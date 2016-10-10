مدعي بالحق المدني يطالب بتبرأة «بائع الورد» من تعاطي المخدرات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، والتي تنظر جلسة اليوم الأثنين، من محاكمة أمين شرطة، لأتهامة بقتل بائع الورد بالرحاب، وإصابة آخرين لمرافعة، ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني، والذي أنضم للنيابة في طلب أقصى عقوبة للمتهم.

وطالب المحكمة بالسماح له بتبرأة ساحة موكله، لاتهامات الدفاع للمجني عليه بتعاطي المخدرات، ما دفع القاضي لتنبيهه بعدم الخروج عن سياق الإدعاء المدني.

وطالب المحكمة بعقوبة قاسية حتى لا تكرر جرائم الأمناء، كما علق على واقعة تهشيم سيارة الشرطة، و جاء بعد قتل المجني عليه حيث حاول الأهالي القبض عليه.

طالبت راجية عمران، ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الانسان، من المحكمة أن تقضي بأقصى عقوبة للمتهم حتى يتوقف الاستغلال السيء للشرطة.

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى ، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارتة، وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع “أصايص” الزرع على عربه خشبية، وبعد أن قام بسبه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التى كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميرى وأطلق الرصاص على المجنى عليه حتى أرداه قتيلًا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابه اثنين من الركاب، كما أصيب ثالث أثناء سيره فى الشارع.