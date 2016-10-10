الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا

دعت الكويت جميع رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا، نظرًا لما تمر به من تطورات أمنية وإعلان حالة الطوارئ بها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن سفير الكويت لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى راشد الهاجرى أهاب- فى بيان اليوم الاثنين- الكويتيين عدم زيارة إثيوبيا “تحت أى ظرف حاليًا”.

كما حث جميع من تتعذر مغادرتهم من المواطنين الكويتيين لإثيوبيا تحت أى ظرف على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الأماكن العامة حفاظا على سلامتهم، داعيًا إلى التواصل مع السفارة الكويتية هناك عبر الهاتف.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، أعلن أمس الأحد حالة الطوارئ فى أنحاء إثيوبيا لمدة ستة أشهر بهدف استعادة النظام بعد احتجاجات استمرت أسابيع ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.