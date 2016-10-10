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علمي طفلك الرسم من خلال الحروف الإنجليزية

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الإثنين 10-10-2016 12:26

يستطيع طفلك أن يتعلم الرسم من خلال الحروف الإنجليزية، التي يتعلمها في الحضانة والروضة قبل المدرسة حسب النظام الحديث، ويمكنك أن تستفيدي من الحروف في رسومات صغيرة يصممها، وتجعله لا ينساها إلى جانب ممارسة هواية الرسم، ويؤكد خليل جمال، أستاذ تربية إنجليزية، أن الأمهات يقعن في أخطاء أثناء تعليم أطفالهن الحروف بالإنجليزية؛ ولكن تعلم الرسم يجعلهن يتجاوزن هذه الأخطاء التي ترسخ في أذهان التلاميذ وقد يتعلم منها السخرية من الآخرين.
"سيدتي نت" جمعت لك هذه الرسومات الصغيرة التي يتعلم من خلالها الرسم ويحفظ طريقة كتابة عدة حروف باللغة الانجليزية...........

استمتعي مع طفلك مع هذه الرسومات وراعي تجهيز:
_ الورق الأبيض الناصع
_ الألوان الطبية السهلة التنظيف.
_ المكان الهادىء الذي يطلق خيال الطفل.

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سيدتي