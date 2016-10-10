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ضبط 8 أطنان ردة مجهولة المصدر قبل ترويجها بالسوق السوداء فى قنا

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ضبط 8 أطنان ردة مجهولة المصدر قبل ترويجها بالسوق السوداء فى قنا ضبط 8 أطنان ردة مجهولة المصدر قبل ترويجها بالسوق السوداء فى قنا

>قنا - هند المغربى

ضبطت قوات مباحث قنا 8 أطنان ردة خشنة بدون فواتير ومجهولة المصدر محملة بسيارة نقل قبل ترويجها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت نيابة فرشوط شمال محافظة قنا التحقيقات.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث بمركز فرشوط من ضبط 8 أطنان ردة بدون فواتير مجهولة المصدر محملة بالسيارة رقم 47275 قيادة "محمد ش ح" 32 سنة سائق، تمهيدا للاتجار فيها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وقررت تكليف مفتش الأغذية لفحص الكمية المضبوطة وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام وتحريات المباحث حول الواقعة.


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مصر 365

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