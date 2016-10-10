أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة رئيس نيابة هرم بقضية حرق الأحراز إلى 12 أكتوبر للمرافعة

Google+ Print
تأجيل محاكمة رئيس نيابة هرم بقضية حرق الأحراز إلى 12 أكتوبر للمرافعة تأجيل محاكمة رئيس نيابة هرم بقضية حرق الأحراز إلى 12 أكتوبر للمرافعة

>كتب محمود نصر

 

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق و3 آخرين، لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز فى القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر؛ ومضبوطات مخزن نيابة الهرم إداريًا إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع المرافعة.

 

 

بدأت الجلسة فور حضور رئيس نيابة الهرم لمحكمة الجنايات، وتم انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة.

 

 

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.

 

 

وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب «رئيس نيابة الهرم السابق»، وبلال عادل محمد «محبوس»، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع «عامل تجليد - محبوس»، محمد سلطان ناجى «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس»، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365