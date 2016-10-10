تأجيل محاكمة رئيس نيابة هرم بقضية حرق الأحراز إلى 12 أكتوبر للمرافعة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق و3 آخرين، لاتهامهم فى واقعة حرق مخزن أحراز فى القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر؛ ومضبوطات مخزن نيابة الهرم إداريًا إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع المرافعة.

بدأت الجلسة فور حضور رئيس نيابة الهرم لمحكمة الجنايات، وتم انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، بعد رفع الحصانة عن رئيس النيابة، لاتهامه بالتورط مع المتهم الرئيسى فى حرق الأحراز التى كانت تجرى تحقيقات بشأنها.

وأسندت النيابة للمستشار محمد أبو الحسب «رئيس نيابة الهرم السابق»، وبلال عادل محمد «محبوس»، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع «عامل تجليد - محبوس»، محمد سلطان ناجى «مساعد شرطة بإدارة الترحيلات - محبوس»، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، فى إشعال النار عمدًا فى مال ثابت ومنقول بمخزن المضبوطات.