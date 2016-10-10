حبس طالب شهر وتغريمه 100جنيه بتهمة توزيع ملصقات ضد "ترسيم الحدود"

قضت محكمة أحداث الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، بحبس طالب لمدة شهر، والزامه بغرامة مالية قدرها 100 جنيه، بتهمة توزيع ملصقات تحريضية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بمحطة مترو أنفاق دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى فؤاد وعضوية محمد عبد الحميد وباسم أبو المعالي.

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض علي الطالب ويدعي " خ.م"، خلال قيامه بتوزيع عدد من الملصقات التحريضية ضد اتفاقية ترسيم الحدود، وأسندت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة، وحيازة مطبوعات ومنشورات تهدف إلي تكدير السلم والأمن العام.

يذكر أن المتهم توجه لمحطات المترو برفقة اخرين، في ٢٣ مايو الماضي، وتم القبض عليهم وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.