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كارثة.. "كوكاكولا" و "بيبسى" تمولان نحو 100 منظمة صحية للضغط عليها

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كارثة.. "كوكاكولا" و "بيبسى" تمولان نحو 100 منظمة صحية للضغط عليها كارثة.. "كوكاكولا" و "بيبسى" تمولان نحو 100 منظمة صحية للضغط عليها

>كتب بيتر إبراهيم

أزاحت دراسة علمية حديثة الستار عن أكبر قضية تورطت فيها شركتا "كوكاكولا" و"بيبسى كولا"، إذ قامتا بتمويل أكثر من 100 منظمة صحية وطنية، للضغط والسيطرة عليهم فى أى وقت.

 

وأظهرت الدراسة الحديثة التى نشرت اليوم عبر موقع صحيفة “washingtonpost” الأمريكية، أن شركتى الصودا فى الولايات المتحدة "كوكا كولا" و"بيبسى كولا" مولتا ما لا يقل عن 96 منظمة صحية وطنية بين 2011-2015.

 

وما هو أكثر من ذلك، وجدت الدراسة أن عمالقة الصودا قاموا بحملة ضد 28 قرارا للصحة العامة الأمريكية خلال الفترة نفسها، لأنهم كانوا يهدفون إلى خفض تناول المشروبات الغازية وتحسين النظام الغذائى الأمريكى.

 

وقال معد الدراسة الدكتور دانيال هارون والمؤلف المشارك الدكتور مايكل سيجل، من كلية الطب بجامعة بوسطن، التى نشرت نتائجها فى المجلة الأمريكية للطب الوقائى، إن شركات المشروبات الغازية الكبيرة تعيق الجهود المبذولة لتحسين الصحة والتغذية فى الولايات المتحدة، ويجب حث منظمات الصحة لرفض التمويل من هذه الشركات.

 

وأضاف الباحثون أن استهلاك المشروبات السكرية أصبح مصدر قلق كبير على الصحة العامة فى السنوات الأخيرة، لتسببه فى السمنة، ومرض السكر، وأمراض القلب.


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