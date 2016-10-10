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النيابة في محاكمة آمين شرطة الرحاب: «المحاكمة لنزع بقعة سوداء في رداء الشرطة»

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النيابة في محاكمة آمين شرطة الرحاب: «المحاكمة لنزع بقعة سوداء في رداء الشرطة» النيابة في محاكمة آمين شرطة الرحاب: «المحاكمة لنزع بقعة سوداء في رداء الشرطة»

واصل ممثل النيابة العامة، مرافعته في قضية آمين شرطة الرحاب التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، حيث طالب بإعدام المتهم حتى يكون عبرة لغيره.

وأضاف ممثل النيابة إن شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية أكدت إدانة المتهم، كما طالب من الشرطة بعدم السكوت على هؤلاء الفاسدين قائلاً “السكوت جريمة في هذه الحالة”.

وقال “هذه ليست محاكمة جهاز الشرطة إنما هي لنزع بقعة سوداء اتسخ بها رداء الشرطة الأبيض”.

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة .

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى ، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع “اصايص” الزرع على عربه خشبية وبعد أن قام بسبه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى وأطلق الرصاص على المجنى عليه حتى أرداه قتيلًا ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما اسفر عن إصابه إثنين من الركاب كما أصيب ثالث آثناء سيرهم فى الشارع.

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