بنك القاهرة يمول شراء أكثر من 7315 وحدة سكنية ضمن مبادرة «المركزي»

قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق، إن مصرفه قام بتمويل 7317 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار حرصه الدائم على تطبيق توجهات الدولة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية وعلى رأسها توفير المسكن الملائم.

وتعهد بنك القاهرة بضخ المزيد من التمويلات لصالح مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي المصري.

كما أوضح الزاهد أن التمويل العقاري يأتي في قائمة أولويات البنك لما يمثله من دورا مؤثرا داعما للاقتصاد ودافعا لعجلة الإنتاج، موضحا أن النهوض بهذا القطاع ينعكس إيجابيا على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات الحيوية ومن أهمها قطاعات المقاولات والبناء والتشييد وغيرها من الأنشطة المكملة.

وقام بنك بتمويل 7317 قرض لشراء وحدات سكنية حتى سبتمبر الجاري، منهم 4326 قرض تم تنفيذه بالفعل بقيمة تمويلية بلغت نحو 320 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1530 قرض في مرحلة سداد العملاء للدفعة المقدمة و إصدار التوكيلات، و 1461 قرض في مرحلة التخصيص واستلام شيك الدعم، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على المسكن الملائم من خلال مبادرة التمويل العقاري.

كان البنك المركزي أطلق هذه المبادرة من خلال تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وبأسعار عائد منخفضة تبلغ 5% أو7% سنويًا لمحدودى الدخل و8% سنويا لمتوسطى الدخل و10.5% للفئة الأعلى من المتوسط وبفترات سداد طويلة تصل إلى عشرين عامًا.