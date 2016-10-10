انتخاب مصر لرئاسة لجنة مشكلات السلع بالفاو‎

انتخبت لجنة مشكلات السلع بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) السكرتير الأول خالد الطويل لرئاسة اللجنة للفترة 2016-2018 خلفاً لسفيرة البرازيل.

وقد صرح السفير عمرو حلمي سفير مصر فى روما ومندوب مصر لدى منظمات الأمم المتحدة فى إيطاليا أن انتخاب مصر يأتي في إطار الدور الهام الذي تقوم به في دفع قضايا التنمية والأمن الغذائي في أعمال المنظمات الدولية في روما، وفي إطار الأولوية التي نوليها لقضايا التنمية والتجارة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن مجموعة الـ77 والصين قد توافقت على ترشيح السكرتير الأول خالد الطويل لهذا المنصب وهو ما حظي بدعم كافة المجموعات الجغرافية في المنظمة خلال الانتخابات التي تمت يوم 5 أكتوبر الجاري.

كما أوضح أن لجنة مشكلات السلع تعتبر إحدى اللجان الأربعة الرئيسية الفنية للمنظمة، وتُعنى أساساً بمتابعة الموضوعات الخاصة بأسعار السلع الزراعية والتقلبات الخاصة بها والمشاكل التي تواجه عمل أسواق السلع فى العالم، فضلاً عن دراسة تأثيرات تقلبات السلع الزراعية على أوضاع الأمن الغذائي والتغذية وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية.

كما تقوم اللجنة بالإشراف على آلية التنسيق لنظم المعلومات الزراعية والتي تقوم بإعداد تقارير حول توقعات أسعار السلع الزراعية الأساسية وبينها القمح، وإصدار تقارير دورية حول توقعات الأسعار فى الأجلين القصير والمتوسط بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يـذكر أن مصر تتولى حالياً منصب رئيس مجموعة الشرق الأدنى بالمنظمة، كما تقوم كذلك برئاسة مجموعة العمل حول التغذية بلجنة الأمن الغذائي.