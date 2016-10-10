بالصور .. عمال سجاد دمنهور ينهون إضرابهم عن العمل

أنهى عمال شركة السجاد بدمنهور التابعة لهيئة الأوقاف المصرية إضرابهم عن العمل، بعد موافقة هيئة الاوقاف على صرف حافز الإنتاج الذى يقدر بنحو25 % .

وقال محمد عبد الفتاح أحد العمال المحتجين أن إنهاء الإضراب تم بعد موافقة الهيئة على مطالبهم وصرف حافز الإنتاج، وضخ كميات من الخامات للتشغيل.



> وأضاف أن الإرتباك وعدم الاستقرار سيسيطر على الشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لمراوغة الإدارة فى حل مشاكل العمال بشكل جذرى واللجوء إلى المسكنات عقب كل فاعلية احتجاجية.

فيما طالب رفيق حسن أحد المشاركين فى الإضراب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بالتدخل الفورى لإنهاء مشاكل عمال سجاد دمنهور منعاً لأى اضطرابات داخل الشركة.

> مشيراً إلى تصعيد العمال لاحتجاجتهم اذا تم التراجع عن الإتفاقات المسبقة بين إدارة الشركة والعمال وذلك لضمان الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة.

يذكر أن عمال مصنع سجاد دمنهور دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل أمس الأحد للمطالبة بصرف حوافز الانتاج وضخ خامات جديدة للتشغيل .

> وأكد المحتجون على معانتهم الشديدة وسوء أوضاعهم الوظيفية خاصة مع تدنى مرتباتهم بشكل كبير بالمقارنه بباقى الشركات المماثلة.