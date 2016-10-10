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ضخ 100 طن سكر و 50 طن أرز يوميا بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

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ضخ 100 طن سكر و 50 طن أرز يوميا بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية ضخ 100 طن سكر و 50 طن أرز يوميا بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

>الإسكندرية - جاكلين منير

كشف محمد صدقى ، رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الاستهلاكية بالاسكندرية ، أن الشركة حرصت على توافر السلع الغذائية للمواطن السكندرى ومواجهة أزمة ارتفاع الاسعار وجشع التجار، وأشار فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أن الشركة ضخت 100 طن سكر يوميا بسعر 5 جنية الكيلو ، فى فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وستبدأ الشركة بعد غدا فى ضخ 50 طن أرز يوميا بسعر 4.5 جنيه.

وأكد صدقى  توافر سلعة الزيت حيث يتم ضخ 16 الاف كرتونة يوميا، وحول مواجهة ارتفاع السلع الغذائية قال " صدقى " أن الشركة بالتعاون و التنسيق مع محافظة الاسكندرية و الجهات المعنية سوف تطلق حملة "عشانك يا اسكندرانى " و ذلك لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة ،للسيطرة على ارتفاع الاسعار ، بالاضافة الى جوائز مقدمة للمواطنين من منتجات الشركات الكبرى

 

 


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