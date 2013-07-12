الحلقة الثالثة من "طاحون الشر 2": عاصم يتخلص من أدلة استدانته من أبوناصر

كتب : شاهيستا شريف منذ 7 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "طاحون الشر 2" سوء معاملة وفاء لابن أخيها (ناصر)، بينما تحسن معاملة بنات أخيها (هيام وقمر).

وعندما سألت أم ناصر وفاء عن سبب معاملتها السيئة لابنها ناصر، مبررة أنه ابنها الوحيد الذي لم ترزق بولد غيره بعد وفاة ابنها الأول، وتؤكد لوفاء أنها لم تحاول منع إنجابها بأي طريقة وأن هذه كانت إرادة الله. وتتكلم هيام بعدها مع عمتها في مسألة زواج ناصر، ويتضح أن عمتها لا تريد أن يمشي ناصر من البيت بعدما يتزوج.

تحاول فخرية التمهيد لنرجس بوفاة زيدو، وتستغل فرصة خروجها من البيت لزيارة سلوى حتى تفتش عن أوراق ملكية زيدو في حجرتها، ثم أعطت كل الأوراق لأخيها عاصم، الذي تعرض لإطلاق النار دون معرفة الفاعل. ويذهب عاصم للسرايا وبأخد معه رجال الحارة ويطالبون بالإفراج عن أبو شكري وشباب الحارة.

يطلب عاصم من البري أن يضايق أبو ناصر عن طريق نقطة ضعفه وهي ابنه "ناصر". وتنتهي الحلقة بقتل مختار حارة الشماعين، وبهذا يكون قد مات الدليل على دين أبو عاصم لأبو ناصر.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.