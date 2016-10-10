أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط أكبر شحنة سلاح ومخدرات قادمة من صحراء مطروح إلي «بني سويف‎»

Google+ Print
ضبط أكبر شحنة سلاح ومخدرات قادمة من صحراء مطروح إلي «بني سويف‎» ضبط أكبر شحنة سلاح ومخدرات قادمة من صحراء مطروح إلي «بني سويف‎»

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثتين، شحنة سلاح ومخدرات داخل سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى – القاهرة ببنى سويف قادمة من الصحراء الغربية إلى بنى سويف لتوزيعها علي التجار .

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات ببني سويف، بقيادة العقيد مازن سعيد، رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد الخليصى، مديرأمن بنى سويف من إلقاء القبض على تاجر سلاح يدعى “أ.أ.م”، 45 سنة، عاطل مقيم في تزمنت الغربية مركز بني سويف أثناء قدومه من “مطروح” عن طريق الصحراء الغربية وبحيازته كميات كبيرة من المخدرات والسلاح قادمة إلى بني سويف.

جاء ذلك أثناء قيادته السيارة رقم “4936 و.ف.ج” بطريق الزراعي أمام مدخل قرية شريف باشا بمركز دائرة مركز بنى سويف، حيث تم إلقاء القبض عليه والسيارة وما بحوزته من كميات تقدر بـ 374 طربة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 37.40 كيلو جرام و241 بندقية خرطوش ورشاش 9 مم بالخزينة، و2 مسدس 9مم، و2مسدس صوت، و2 أجزاء مسدس، و130 طلقة عيار 7.62فى 54و19 طلقة عيار7.62فى 39، وطلقة خرطوش و5340 جنيه وهاتفين محمول و34 خزينة مختلفة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها