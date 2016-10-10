ضبط أكبر شحنة سلاح ومخدرات قادمة من صحراء مطروح إلي «بني سويف‎»

المراسل: محمد شعبان

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثتين، شحنة سلاح ومخدرات داخل سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى – القاهرة ببنى سويف قادمة من الصحراء الغربية إلى بنى سويف لتوزيعها علي التجار .

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات ببني سويف، بقيادة العقيد مازن سعيد، رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد الخليصى، مديرأمن بنى سويف من إلقاء القبض على تاجر سلاح يدعى “أ.أ.م”، 45 سنة، عاطل مقيم في تزمنت الغربية مركز بني سويف أثناء قدومه من “مطروح” عن طريق الصحراء الغربية وبحيازته كميات كبيرة من المخدرات والسلاح قادمة إلى بني سويف.

جاء ذلك أثناء قيادته السيارة رقم “4936 و.ف.ج” بطريق مصر الزراعي أمام مدخل قرية شريف باشا بمركز دائرة مركز بنى سويف، حيث تم إلقاء القبض عليه والسيارة وما بحوزته من كميات تقدر بـ 374 طربة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 37.40 كيلو جرام و241 بندقية خرطوش ورشاش 9 مم بالخزينة، و2 مسدس 9مم، و2مسدس صوت، و2 أجزاء مسدس، و130 طلقة عيار 7.62فى 54و19 طلقة عيار7.62فى 39، وطلقة خرطوش و5340 جنيه وهاتفين محمول و34 خزينة مختلفة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.