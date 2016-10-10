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النيابة عن آمين شرطة الرحاب: «نصب نفسه إلهًا»

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النيابة عن آمين شرطة الرحاب: «نصب نفسه إلهًا» النيابة عن آمين شرطة الرحاب: «نصب نفسه إلهًا»

ارشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، نظر جلسة اليوم الأثنين، من محاكمة أمين شرطة لأتهامة بقتل بائع الورد بالرحاب وإ صابة آخرين، إلى مرافعة النيابة العامة.

واستهل ممثل النيابة العامة، مرافعته بقول الله تعالى “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص”.

وطالبت المحكمة بضرب بيد من جديد على الظالمين الذين يستخدمون سلطاتهم، متابعًا “المتهم غير مدرك بمهمته وهي الحفاظ على الارواح، وأن القتل أصبح تارة باسم الدين وتارة باسم الحرية وباسم القانون تارة آخرى”.

واردف “ان المتهم غير عابئ بالعقوبة وعسى في الأرض فسادًا بعدما تجرد من كل الصفات الآدمية”، متابعًا “الجرح شديد لانه من حامي القانون” .

وأوضح ممثل النيابة، أن المجني عليهم هم شباب في مقتبل العمر أما الجاني إذا خاصم فجر وإذا تشاجر نحر، بعدما نصب نفسه سلاح.
> وقال “المتهم حمل سلاحه للإزهاق الارواح غير عابء بزملاءه الذين يحملون السلاح للدفاع عن أوطانهم”.

 

كان النائب العام، قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

 

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين، يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه، الذى يبيع “اصايص” الزرع على عربه خشبية، وبعد أن قام بسبه وركله توجه إلى سيارة الشرطة التى كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميرى وأطلق الرصاص على المجنى عليه، حتى أرداه قتيلاً ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابه اثنين من الركاب، كما أصيب ثالث أثناء سيره فى الشارع.

 

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