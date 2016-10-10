الصدر يدعو العراقيين لمظاهرة شعبية احتجاجا على حكم عودة نواب الرئيس

دعا زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر العراقيين إلى تنظيم مظاهرة شعبية أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا فى العاصمة (بغداد) بعد انتهاء احتفالات ذكرى "عاشوراء"، احتجاجا على قرار المحكمة إبطال قرار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لإيصال صوت الإصلاح إلى "داعمى الفساد"، واعتبر الحكم وتأجيل تشكيل حكومة التكنوقراط "محاولة لإعادة الفساد".

وهدد الصدر، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، بالدعوة لاعتصام شعبى مفتوح إذا لم تستكمل حكومة العبادى تشكيل وزارة التكنوقراط المستقلين، محذرا من إعادة الوزارات المستقيلة والمقالة ولاسيما الدفاع والداخلية.

ولفت إلى احتمال وقف المفاوضات للعودة إلى "التحالف الوطنى" حال الإصرار على بعض الأمور الخاطئة بالتسويف فى ملف الوزارات والمناصب التى يشغلها من وصفهم بـ"الفاسدين" وإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف كما هو دون تعديل.

كان التيار الصدرى قد عاد إلى الاجتماع الأخير للتحالف الوطنى برئاسة عمار الحكيم بعد مقاطعة لأشهر، والتحالف هو الأكبر فى مجلس النواب العراقى حيث يمتلك 185 مقعدا من إجمالى 328، وأعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفرى فى 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل حزب "الدعوة" وتمثله فى البرلمان كتلة "دولة القانون" والمجلس الأعلى الإسلامى وتمثله "المواطن" والتيار الصدرى وتمثله "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطنى العراقى وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.