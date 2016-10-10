رئيس كازاخستان يمنح العاهل الأردنى جائزة السلام والأمن العالمى

منح رئيس كازاخستان نورسلطان نزاربايف جائزة السلام والأمن العالمي، التى أنشأتها بلاده، إلى العاهل الأردنى عبد الله الثانى، وأعلن نزاربايف عن هذه الجائزة، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أثناء تسلمه أوراق اعتماد السفراء الجدد.

وقال الرئيس الكازاخستانى "قررت أن أنشئ جائزة تمنح للذين يبذلون جهودا من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمن"، مشيرا إلى أن العاهل الأردنى هو "أول من حاز على هذه الجائزة".

وأضاف نزاربايف أنه تم تكوين لجنة لإسناد هذه الجائزة، وسيكون يوم 29 أغسطس من كل عام هو تاريخ تسليم هذه الجائزة، يشار إلى أن ألمانيا منحت -السبت الماضي- العاهل الأردنى جائزة "وستفاليا" للسلام، تقديرا لدوره وجهوده فى تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الألمانى يواخيم جاووك -فى كلمة له خلال الاحتفال الذى أقيم بمدينة "مونستر" إن "للأردن تاريخا جميلا وعظيما، وهو يستضيف فى الوقت الراهن 656 ألف لاجئ هربوا من الحرب والاشتباكات فى سوريا".