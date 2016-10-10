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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله(أ ش أ)

اقتحم أكثر من مئة مستوطن يهودى اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية، موضحة أن المستوطنين نفذوا عمليات الاقتحام عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وقاموا بجولات استفزازية فى باحات المسجد وسط حراسة شرطة الاحتلال.

وفى السياق، دعت منظمات "الهيكل المزعوم" أنصارها إلى المشاركة الواسعة فى اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، بعد غد الأربعاء، تزامنا مع عيد "الغفران"، وأداء صلوات وشعائر وطقوس تلمودية فيه بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم مدرسة دار الايتام المجاورة للمسجد الأقصى فى القدس القديمة، واعتقلت ثلاثة طلاب بزعم رشقهم الحجارة نحو جنود الاحتلال.


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