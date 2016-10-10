6 نصائح لتعزيز طاقتك.. أبرزها التعرض للشمس

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" نصائح صحية لتعزيز طاقتك والتغلب على الإرهاق، وتتضمن هذه النصائح الآتى:

1. يرى الأطباء فى مجال الصحة أن وضع الجسم السليم يقلل من شعورك بالإجهاد فى يوم الاثنين، لأن الجلوس بشكل مستقيم أثناء العمل وعدم التراخى يمكن أن يساعدك على الشعور أكثر نشاطا.

2. من الضرورى الحصول على بعض الهواء النقى والتعرض لأشعة الشمس، وذلك من خلال أخذ استراحة صغيرة من العمل فى صباح اليوم الاثنين، لأن هذه العادات تجعلك تشعر بتجدد طاقتك.

3. من الضرورى وضع عطر ذى رائحة فريدة، فإنه يجعلك تشعر بالطاقة طوال اليوم.

4. آخر نصيحة للتغلب على الشعور بالإجهاد ارتداء الملابس لألوان نابضة بالحياة أو حمل حقائب وإكسسوارات ملونة، لأن الألوان الزاهية تجعلك على الفور تشعر بالحماس والطاقة.

5. من الطرق الأخرى الاستماع للموسيقى الكلاسيكية التى تشجع على الحياة عند الذهاب للعمل،فهذه العادة تساعد فى الشعور بالطاقة

6. قبل الذهاب للعمل يوم الاثنين من الممكن الذهاب لصالة الجيم والقيام ببعض التمرينات الرياضية التى تساعد بالشعور بالطاقة طوال اليوم، وذلك بفضل تعزيز هرمون الأندروفين فى المخ.