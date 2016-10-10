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سفير مصر الجديد بسنغافورة: مؤسسة الأزهر العريقة منارة الفكر الوسطي في العالم

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سفير مصر الجديد بسنغافورة: مؤسسة الأزهر العريقة منارة الفكر الوسطي في العالم سفير مصر الجديد بسنغافورة: مؤسسة الأزهر العريقة منارة الفكر الوسطي في العالم

استقبل،اليوم، فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير/ محمد أبوالخير، سفير الجديد لدى سنغافورة.

أكد فضيلة الإمام الأكبر أن طلاب الأزهر وخريجيه من أبناء المسلمين في سنغافورة والعالم، هم سفراء للأزهر في بلدانهم، وهو ما يجعله يحرص على متابعة شؤون هؤلاء الطلاب خلال دراستهم في الأزهر بشكل مباشر، مشددًا على استعداد الأزهر لدعم الشعب السنغافوري في مختلف النواحي التعليمية والدعوية والثقافية، وتدريب الأئمة السنغافوريين في برنامج مخصص لتعريفهم بالقضايا والأحداث الراهنة وكيفية التعامل معها، ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب السفير محمد أبو الخير عن تقديره لدور الأزهر الشريف في نشر وسطية الإسلام، ولجهود شيخه الإمام الأكبر في إرساء السلام العالمي، مؤكدًا حرصه على التعاون والتنسيق الدائم والمتواصل مع مؤسسة الأزهر العريقة باعتبارها منارة الفكر الوسطي في العالم.

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