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الرئيس الروسي يصل تركيا في أول زيارة بعد انتهاء الأزمة بين البلدين

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الرئيس الروسي يصل تركيا في أول زيارة بعد انتهاء الأزمة بين البلدين الرئيس الروسي يصل تركيا في أول زيارة بعد انتهاء الأزمة بين البلدين

الرئيس الروسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى اسطنبول، في أول زيارة له إلى تركيا بعد الأزمة في العلاقات بين البلدين إثر إسقاط المقاتلة الحربية الروسية قرب الحدود التركية – السورية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الروسي يومًا واحدًا يجري خلاله بوتين محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما سيشارك في مؤتمر الطاقة العالمي خلال الزيارة.

وسيلقي الرئيس الروسي كلمة في اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي، بعدها سيجري محادثات في قصر يلدز مع نظيره التركي.

وكانت العلاقات الروسية التركية قد شهدت تدهورًا عقب إسقاط سلاح الجو التركي القاذفة الروسية من طراز “سو- 24″ قرب الحدود التركية — السورية، لكن منذ يونيو الماضي بدأ تطبيع العلاقات بين البلدين مرة أخرى.

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