بدء محاكمة أمين شرطة المتهم بقتل بائع الورد بالرحاب

بدات منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين، نظر جلسة اليوم الأثنين، من محاكمة أمين شرطة لأتهامة بقتل بائع الورد بالرحاب، وإصابة آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود أسامة شاهين.

واستهلت المحكمة جلسة اليوم الأثنين، بأثبات حضور المتهم والدفاع، فيما حضرت راجية عمران، ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الأنسان.

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل عامل شاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته، وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع “أصايص” الزرع على عربه خشبية، وبعد أن قام بسبه وركله، توجه إلى سيارة الشرطة، التى كان يستقلها وأخذ سلاحه الميرى وأطلق الرصاص على المجنى عليه حتى أرداه قتيلًا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص، مما أسفر عن أصابه اثنين من الركاب، كما أصيب ثالث أثناء سيره فى الشارع.