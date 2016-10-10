الخارجية تؤكد مجددا احترام مصر الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل فى شئونها

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، التأكيد صباح اليوم الإثنين، على احترام مصر الكامل للسيادة الأثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية، وذلك ردًا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما نسب إلى المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية من تصريحات بشأن وجود أدلة على تقديم مصر الدعم المادى والتدريب للمعارضة المسلحة الأثيوبية.

وأضاف أنه تجرى حاليا اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الايجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتى وشعبى مصر وأثيوبيا.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الاتصالات الجارية تعكس إدراكًا مشتركًا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.