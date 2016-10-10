يالصور.. أبو هشيمة يوزع إعانات وصكوك مواشى وأجهزة تعويضية على أهالى عزبة النصارى

وزع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إعانات مالية وقروضا حسنة، ونماذج من منازل إعادة إعمار القرى، إضافة إلى صكوك توزيع رؤوس المواشى، وأجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، على عدد من أهالى قرية "عزبة النصارى"، التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

جاء ذلك فى ختام حفل افتتاح قرية عزبة النصارى، التى تم إعادة إعمارها ضمن مبادرة "قرى الأمل" التى أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، بالتعاون مع جمعية الأورمان، لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات صعيد مصر.

وتم توزيع الإعانات والقروض الحسنة وصكوك المواشى، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، واللواء عصام البديوى محافظ المنيا، إضافة إلى المستشار العسكرى بمحافظة المنيا.

وتضمنت الأعمال فى قرية "عزبة النصارى" إعادة إعمار 51 منزلاً بالكامل، من أعمال إنشاء وبناء وترميم وتشطيب ودهانات وتركيب أبواب وشبابيك، وكذلك توصيل الخدمات والمرافق وفرش المنزل بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربية.

كما شمل إعادة الإعمار توزيع 52 رأس ماشية و10 منح لإقامة مشروعات متناهية الصغير والمساعدة فى زواج 10 من الفتيات اليتيمات وتوزيع 10 أجهزة تعويضية لأصحاب الاحتياجات الخاصة.