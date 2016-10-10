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روسيا اليوم: الخارجية الروسية تطالب باستئجار قاعدة جوية غرب الإسكندرية

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روسيا اليوم: الخارجية الروسية تطالب باستئجار قاعدة جوية غرب الإسكندرية روسيا اليوم: الخارجية الروسية تطالب باستئجار قاعدة جوية غرب الإسكندرية

>كتب مؤمن مختار

نشر موقع "روسيا اليوم" خبرا اليوم يفيد بمطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار  منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية فى مدينة سيدى برانى غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط.

 

ونقلت صحيفة "ازفيستيا" الروسية اليوم الاثنين، عن مصدر فى الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أن الجانب الروسى طالب بالفعل باستئجار المنشآت العسكرية ، مشيرا إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، فى حال توصل الطرفان إلى اتفاق.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التى تقع فى مدينة سيدى برانى وسيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا فى إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية فى مدينة سيدى برانى على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجرى بنجاح.

 

وأكد المصدر أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التى تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحرى، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.

 

وأوضح المتحدث أنه فى هذه المرحلة روسيا بحاجة إلى قاعدة عسكرية فى منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية فى حال ظهور تهديد جدى لاستقرار المنطقة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتى كانت له قاعدة بحرية فى مدينة سيدى برانى المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.

 

ولم يصدر أى بيانات رسمية من الجانبين المصرى والروسى حتى الآن، ويواصل "اليوم السابع" اتصالاته لاستيضاح الأمر.

 


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