رئيس الوزراء ردا على تعويم الجنيه: "دا ضمن برنامج العمل مع البنك المركزى"

فى أول تعليق من الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعويم الجنيه بعد الشائعات التى ترددت فى الأوساط الاقتصادية الأسبوع الماضى، قال رئيس الحكومة:"دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزى ".

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة عن تعويم الجنيه على خلفية مشاركته فى احتفالية 150 عاما برلمان، والجلسات المشتركة بين البرلمانين العربى والأفريقى فى شرم الشيخ، حيث تلقى رئيس الحكومة سؤالا نصه "هل يتم تعويم الجنيه ولا لأ ؟"، وكانت إجابته بالنص:"دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزى".

جدير بالذكر، أن خطوة اقتصادية مثل تعويم الجنيه سيترتب عليها نتائج اقتصادية فى الشارع المصرى تتعلق بالمواطن المصرى واحتياجات الأساسية، لأنه قد ينتج عن التعويم ارتفاع فى الأسعار.