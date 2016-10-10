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شرطة النقل والمواصلات تضبط 547 بائعا متجولا خلال 24 ساعة

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شرطة النقل والمواصلات تضبط 547 بائعا متجولا خلال 24 ساعة شرطة النقل والمواصلات تضبط 547 بائعا متجولا خلال 24 ساعة

>كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كل صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

 

وأسفرت جهود الحملات الأمنية بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (27) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، و(22) قضايا فى مجال الاتصالات والبريد، (547) بائع متجول، و(4534) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ (182) حكما قضائيا.

 

 


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