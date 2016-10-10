النيابة تطالب بإعدام أمين شرطة الرحاب قاتل بائع الشاى

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى بالرحاب، بسماع مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين فى ثالث جلسات محاكمته.

وأكد ممثل النيابة أمام المحكمة، أن تحريات المباحث أكدت اقتراف المتهم جريمة قتل المجنى عليه، وما أكدته شهادة الشهود، بأنهم شاهدوا المتهم يطلق الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه، وإطلاق الأعيرة تجاه سيارة ميكروباص، وشهادة سائق سيارة الشرطة، والذى نفى واقعة مشاهدة المتهم لعناصر إرهابية.

وطلب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى بالرحاب، وعدم استخدام الشفقة أو الرحمة بالإعدام شنقاً، حيث إن المتهم استخدم سلاحه وكبرياء ذاته فى قتل مواطن، بدلا من استخدامه لتأمين أرواح المواطنين الساعين للقمة الرزق.

وأشار ممثل النيابة إلى أن الجريمة التى ارتكبها المتهم ما هى إلا نقطة سواد فى زى رجال الشرطة ناصع البياض.

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل بائع الشاى فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع فى قتل المصابين يحيى خيرى عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة.