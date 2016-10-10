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لأول مرة منذ تطبيع العلاقات.. وزير الطاقة الإسرائيلي يزور تركيا

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لأول مرة منذ تطبيع العلاقات.. وزير الطاقة الإسرائيلي يزور تركيا لأول مرة منذ تطبيع العلاقات.. وزير الطاقة الإسرائيلي يزور تركيا

وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتس

يتوجه وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى تركيا هذا الأسبوع فى أول زيارة من نوعها لمسؤول اسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أزمة استمرت ست سنوات، بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة تركية كانت متوجهة إلى قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول.

وسيشارك ستاينتس يوم الخميس فى مؤتمر الطاقة العالمي الذى يعقد فى اسطنبول، بحسب بما صرح مسؤول فى السفارة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس، وقال المسؤول أنه “غير متاكد” ما إذا كان الوزير الإسرائيلي سيلتقى نظيره التركي بيرات البيرق على هامش المؤتمر.

وفى يونيو وقعت اسرائيل وتركيا اتفاقا لاعادة العلاقات بينهما بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها، بسبب اقتحام كوماندوز اسرائيليين سفينة مساعدات تركية كانت متوجهة إلى قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى مقتل عشرة اتراك.

ومن المقرر أن تستعيد تركيا واسرائيل الآن العلاقات الدبلوماسية الكاملة، بما فيها تبادل السفراء الذين سحبوا من البلدين وسط الأزمة.

وأبدت أنقرة اهتماما بالتعاون مع اسرائيل فى مجال الطاقة واستيراد الغاز من حقول الغاز الطبيعي البحرية التى تعكف اسرائيل حاليًا على تطويرها.

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