رباعي المنتخب ينتظم في تدريبات الأهلي الثلاثاء

ينتظم رباعي النادي الأهلي الدوليين في تدريبات القلعة الحمراء الجماعية، غدا الثلاثاء، عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطنى والذى تخلله مباراة الكونغو التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز مصر 2/1 فى أولى لقاءات الفريق في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويضم المنتخب الوطني من بين صفوف الأهلي الرباعي : احمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد حجازي وعبدالله السعيد ومن المتوقع ان ينتظم الرباعي لجانب من التدريبات البدنية والتأهيلية الاضافية .