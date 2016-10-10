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رباعي المنتخب ينتظم في تدريبات الأهلي الثلاثاء

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رباعي المنتخب ينتظم في تدريبات الأهلي الثلاثاء رباعي المنتخب ينتظم في تدريبات الأهلي الثلاثاء

ينتظم رباعي النادي الأهلي الدوليين في تدريبات القلعة الحمراء الجماعية، غدا الثلاثاء، عقب انتهاء معسكر الوطنى والذى تخلله مباراة الكونغو التي أقيمت أمس الأحد، وانتهت بفوز 2/1 فى أولى لقاءات الفريق في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويضم المنتخب الوطني من بين صفوف الأهلي الرباعي : احمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد حجازي وعبدالله السعيد ومن المتوقع ان ينتظم الرباعي لجانب من التدريبات البدنية والتأهيلية الاضافية .

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت في الإسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

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