تعيين خالد محمد أبو هاشم مديرًا عامًا لاقليم القناة بهيئة الإسعاف

كتب: هاني صابر

قال خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ”ONA”، أن وزيرالصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور خالد محمد أبو هاشم مديرا عاما لاقليم القناة بهيئة الاسعاف المصرية وكيلا لوزارة الصحة بجنوب سيناء خلفًا للدكتور محمد ضاحي .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي حرص عليها الوزير بعد حضوره إحتفالية البرلمان المصري بمرور 150 عاما علي الحياة النيابية بمصر ، كما زار أمس الاحد الطفل “احمد أيمن عبد الشافي”، ابن النائبة التي لقيت مصرعها ، اثر انقلاب سيارتها بطريق رأس سدر شرم الشيخ ،وذلك للاطمئنان علي صحته.