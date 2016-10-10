شعبي FM تقرر إذاعة برنامج «إن الله معنا» الجمعة و السبت

كتبت- إ نجي لطفي

> قرر خالد فتوح رئيس إذاعه 95 اف إم إذاعة البرنامج الديني ( إن الله معنا ) مرتين أسبوعيًا الجمعه والسبت من 3 إلي 5 مساء بدلًا من السبت فقط وذلك بعدما وصلت إليه رغبات كثيره من المستمعين تطالب بذيادة الجرعة الدينة بعد النجاح السريع والملحوظ الذي حققه مقدم البرنامج فضيلة الشيخ أحمد تركي إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية مدير عام مراكز تدريب الأئمة .

يذكر أن إذاعة 95 إف إم انطلقت بعدة برامج جديده عقب إطفاء أول شمعه في عيد ميلادها الأول 5 / 9 / 2016 وجاري التجهيز لاوسكار الأغنية الشعبية لعام 2016 وتستعد الاذاعه لانطلاق برنامج ( حبيبي ياربنا ) وهو برنامج يغوص في عالم الإنشاد الديني والتواشيح والمدائح النبوية.