انطلاق معرض كفاءات للتدريب العملي بمشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية»، وللمرة الأولى في دولة الإمارات، انطلق اليوم في المركز التجاري العالمي، معرض كفاءات للتدريب العملي، بتنظيم من مؤسسة الإمارات بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب.

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> يمثل المعرض التدريبي الذي يستمر ليومين، منصة تفاعلية لربط شباب الإمارات بكبرى المؤسسسات في القطاعين الخاص وشبه الحكومي في الدولة، والتي تعرض فرص تدريب عملي متنوعة بأوقات مرنة تناسب احتياجات الطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم المهنية. كما سيتضمن المعرض ورش عمل وجلسات نقاشيّة متعددة بهدف تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.

واستقبل المعرض في يومه الأول عددا كبيرا من الشباب، من خريجي الجامعات ومن هم مقبلين على التخرج، وشارك فيه أكثر من 50 شركة ومؤسسة، تمثل القطاع الخاص والشبه حكومي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ قدمت هذه الشركات المئات من الفرص التدريبية.

ويأتي هذا المعرض ضمن مبادرات برنامج "كفاءات" الذي يعمل على إطلاق العنان للمواهب الإماراتية، وتشجيع الشباب على تبني مسارات مهنية للعمل في القطاع الخاص وشبه الحكومي.



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