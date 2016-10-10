"طرق دبي" توقع عقد مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر للمترو

وقعت هيئة الطرق والمواصلات رسمياً عقد ترسية مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، وتوريد 50 قطاراً، على تحالف «إكسبولينك»، الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بتكلفة 10.6 مليارات درهم.

وقع العقد عن الهيئة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، فيما وقعه عن تحالف (إكسبولينك)، كل من السيد هنري بوبار لافارج رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ألستوم، والسيد خوزيه مانويل إنتروكانال الرئيس التنفيذي لشركة أكسيونا، والسيد كمال جوليريوز الرئيس التنفيذي لشركة جولرماك، بحضور السيد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات.

وأعرب الطاير عن سروره بتوقيع عقد مشروع (مسار 2020)، الذي يتضمن تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة نخيل هاربر اند تاور إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومترا فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويشمل المشروع تنفيذ سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض، مشيراً إلى أنه بموجب العقد ستتولى شركة ألستوم توريد 50 قطاراً منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو، و35 قطاراً لتطوير مستوى الخدمة في مترو دبي، وكذلك الأعمال الكهروميكانيكية، وستتولى شركتا أكسيونا وجولرماك الأعمال المدنية، موضحاً أن أعمال الأنظمة التقنية تم إسنادها لشركة تالس الفرنسية.



> وقال الطاير: إن الأعمال الإنشائية في المشروع بدأت مباشرة بعد وضع حجز الأساس في سبتمبر الماضي، حيث يقوم التحالف حالياً بأعمال فحص التربة والحصول على شهادات عدم الممانعة، على أن تبدأ أعمال الحفر لتثبيت الأعمدة قبل نهاية العام الجاري، ويتوقع البدء في عملية التشغيل التجريبي في الربع الأخير من عام 2019، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في الربع الثاني من عام 2020، وتحديدًا في تاريخ 20/5/2020، أي قبل خمسة أشهر من افتتاح معرض إكسبو 2020.



> من جانبه قال هنري بوبار لافارج رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الستوم: يشرفنا الحصول على عقد جديد من هيئة الطرق والمواصلات الذي يعد تجديداً لثقة الهيئة في شركة الستوم بعد نجاحها في تنفيذ مشروع ترام دبي، ونحن على ثقة أن معرض إكسبو 2020 سيجعل من دبي ونظام النقل الجماعي محط أنظار العالم باعتبارها مدينة حديثة تتمتع ببنية تحتية متطورة في التنقل الآمن والسهل، مشيراً إلى أن شركة الستوم بالتعاون مع شركتي أكسيونا وجولرماك، ستكرس جهودها لضمان نجاح شبكة المترو، وجعله وسيلة تنقل مريحة وآمنة وفعالة.

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