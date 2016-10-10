إعلام بئر العبد يناقش أهمية التعليم ومواجهة التسرب والدروس الخصوصية

نظم مجمع إعلام بئر العبد التابع للهيئة العامة للاستعلامات بشمال سيناء اليوم، ندوة بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنين حول أهمية التعليم للفرد والمجتمع وكيفية المساهمة فى القضاء على مشكلة التسرب من التعليم .

وشدد منصور البلونى مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد، خلال الندوة، على أهمية التعليم فى تقدم الأمم وسرد نهوض العملية التعليمية فى عصر محمد على باشا وتخرج العديد من العلماء فى الخمسينيات والستينيات، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الطالب مع المعلم داخل الفصل حتى نصل إلى تخريج طالب فاهم واعٍ مبتكر، وقال إن كثرة متطلبات الحياة فى الأسر الفقيرة قد تؤدى إلى تسرب أحد الأبناء من التعليم ودورنا تيسير التعليم.

وأضاف أن عميد الأدب طه حسين قال "التعليم كالماء والهواء"، متابعا ونحن ماضون فى القضاء على الدروس الخصوصية والاستمرار فى مجموعات التقوية للتخفيف عن كاهل الأسرة، وتم الرد على استفسارات الطلبة المتمثلة فى اتباع أساليب حديثه فى التعليم وتوجيه الطلبة لتعلم التخصصات التى يرغبون فيها.