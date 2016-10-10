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حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره ٤٥ يومًا لإتهامهما بتقاضي رشوة

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حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره ٤٥ يومًا لإتهامهما بتقاضي رشوة حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره ٤٥ يومًا لإتهامهما بتقاضي رشوة

أرشيفية

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأثنين، تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي، ٤٥ يومًا في إتهامهما بتقاضي رشوة 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات توريد الأجهزة الطبية،

كانت الأجهزة الرقابية، ضبطت مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، وسكرتيره الخاص متلبسين، بتقاضي رشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر، لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلي مكتب مستشارة الوزير لمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة خمسة من ضباط مباحث الأموال العامة.

 

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