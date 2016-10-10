ضبط مهندس يتاجر فى السيارات المجهزة طبيًا بالزاوية الحمراء

مراسل«ONA»:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على مهندس، تخصص فى الإتجار بالسيارات المجهزة طبيا والمحظور بيعها وقيادتها، وتم ضبط بحوزته سيارتين مجهزتين طبيا أسفل مسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد أيمن لقية، رئيس إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام “محمود ع م” 47 سنة، مهندس، بالإتجار فى السيارات المجهزة طبيا، والمحظور بيعها، وأنه يمتلك سيارة مجهزة طبيا يستخدمها فى تنقلاته بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة إعداد الأكمنة واستهداف المتهم، وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه أثناء تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته 2 سيارة، سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء موديل 2004، مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام “ع ط ى 568″ مجهزه طبيا بالكشف عن اللوحات المعدنية المثبت عليها، وتبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة نصر 133 بيضاء اللون موديل 1978 مسجلة باسم “نهى ف ا”، والمقيمة مساكن الزاوية القديمة دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء منتهية التراخيص، وسيارة ماركة هيونداى النترا كحلى اللون بدون لوحات معدنية “إعفاء جمركى مجهزة طبية للمعاقين ولم ترخص”.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتحصله على اللوحات المعدنية من شخص “سلامة”، سمكرى بمنطقة البساتين، مقابل مبلغ 1000جنيه، ولا يمكنه الإرشاد عنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.