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إحالة مسئولى تغذية ومدير مدرسة بطنطا للتحقيق وزعوا بسكويت منتهى الصلاحية

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إحالة مسئولى تغذية ومدير مدرسة بطنطا للتحقيق وزعوا بسكويت منتهى الصلاحية إحالة مسئولى تغذية ومدير مدرسة بطنطا للتحقيق وزعوا بسكويت منتهى الصلاحية

>الغربية – مصطفى عادل

قرر الشناوى عايد وكيل وزارة التعليم بالغربية، إحالة مدير مدرسة سعيد العريان الإعدادية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومسئولى التغذية للتحقيق، لقيامهم بتوزيع بسكويت منتهى الصلاحية منذ العام الماضى على التلاميذ.

جاء ذلك بعد أن فوجئ ولى أمر طالب بأن تاريخ الإنتاج على البسكويت منتهى منذ عام، فقدم شكوى عاجلة لوكيل وزارة التربية والتعليم، الذى فحص الواقعة، وتأكد من صحة الشكوى، فقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق، ورفع تقرير للواء أحمد صقر محافظ الغربية، وقرر سرعة حصر كميات البسكويت للتخلص منها. 

 

 

 


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