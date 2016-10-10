هدم 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بشربين دقهلية

قامت الإدارة الزراعية، بمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم بتنفيذ قرارات إزالة لعدة مبان مخالفة على الأراضى الزراعية، بزمام المركز.

وقامت قوة من شرطة مركز شربين، بمساعدة لجنة من الإدارة الزراعية بالمركز، بإشراف محمد المنسى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بإزالة منزل مقام على مساحة 100م بالأراضى الزراعية، بقرية الحصص باستخدام الجرارات والمعدات الثقيلة.

كما تم استصدار تصاريح للهدم، وتم هدم سور وحجرة مقامة بأرض زراعية، وتحرير محضر لمالكها، وإزالة حظيرة مواشى مقامة على أرض زراعية، وحجرة مقامة كمبيت لخفير، وبقية الحالات أسوار حول الأراضى الزراعية.