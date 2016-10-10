أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هدم 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بشربين دقهلية

Google+ Print
هدم 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بشربين دقهلية هدم 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بشربين دقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة

قامت الإدارة الزراعية، بمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم بتنفيذ قرارات إزالة لعدة مبان مخالفة على الأراضى الزراعية، بزمام المركز.

 

وقامت قوة من شرطة مركز شربين، بمساعدة لجنة من الإدارة الزراعية بالمركز، بإشراف محمد المنسى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بإزالة منزل مقام على مساحة 100م بالأراضى الزراعية، بقرية الحصص باستخدام الجرارات والمعدات الثقيلة.

 

كما تم استصدار تصاريح للهدم، وتم هدم سور وحجرة مقامة بأرض زراعية، وتحرير محضر لمالكها، وإزالة حظيرة مواشى مقامة على أرض زراعية، وحجرة مقامة كمبيت لخفير، وبقية الحالات أسوار حول الأراضى الزراعية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365