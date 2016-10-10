بدء الماجستير الدولى للعلوم البيئية بجامعة قناة السويس

التقى اليوم الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على الماجستير الدولى للعلوم البيئية، أستاذ علم النبات ومسئول العلاقات الخارجية بجامعة بريمن اﻷلمانية، لإعلان بدء الدراسة فى الماجستير الدولى للعلوم البيئية بقسم النبات بعلوم جامعة قناة السويس، تحت إشراف جامعة بريمن، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس وهيئة التبادل العلمى اﻷلمانية DAAD ضمن مشروع.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب بالتعاون المشترك بين الجامعتين الذى استمر على مدار عشر سنوات، مؤكدا على أهمية الماجستير الدولى للعلوم البيئية، وذلك لأنه يضمن الجانبين النظرى والعملى، ما يخدم المجتمع المحيط فالجانب التطبيقى هو أهم الركائز التى تقوم عليها هذه الدراسة، كما أكد عن رغبته فى أن يمتد تطبيق الماجستير الدولى للعلوم البيئية ليشمل كليات أخرى غير العلوم مثل كلية الحاسبات والمعلومات والزراعة حتى نستطيع أن نقدم أهم أهداف الجامعة وهى خدمة إقليم القناة وسيناء.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرؤوف مصطفى المشرف على برنامج الماجستير الدولى، أن هذا البرنامج به مميزات كثيرة لأنه يعمل بالنظام اﻷوروبى على أربع تيرمات، ثلاثة منها كورسات تعليمية نظرى وعملى، وتيرم واحد مخصص للدراسة، كما أنه يناقش كل اﻷفكار العلمية والموضوعات التى تهم البلد من مشاكل بحثية وتطبيقية مثل التصحر والاحتباس الحرارى والتغير المناخى والمحافظة على التنوع الحيوانى، كما أن البرنامج يخدم فعليا الباحثين فى مجال البيئة فى تخصصهم إلى جانب مناقشة الموضوعات الساخنة جدا مثل التغير المناخى.

كما أكد الدكتور عبد الرؤوف على أن هذا البرنامج مهم لكلية الحاسبات والمعلومات أيضا وذلك للعمل من خلال الكمبيوتر مع قطاع البيولوجى بكلية.