تموين جنوب سيناء تعلن وصول 12 طن سكر حر توزع بـ5 جنيهات للمستهلك

أعلنت مديرية التموين بجنوب سيناء اليوم الاثيين عن وصول 12 طن سكر حر، سيتم توزيعها بسعر 5 جنيهات للكيلو للمستهلك بجميع مدن المحافظة من خلال مجمعات دلتا ماركت بكل مدن المحافظة، والوديان والتجمعات البدوية لمن يحتاج بعيدا عن البطاقة التموين الذكية.

وتوزع تحت إشراف رؤساء ومفتشى التموين بناء على توجيهات اللواء محمد على وزير التموين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صرح بذلك علاء خربية مدير عام مديرية التموين بالمحافظة.

وأضاف أنه تم توزيع 800 كيلو اليوم بمدنية طور سيناء من خلال سيارة متحركة تحمل 2 طن فى مناطق مختلفة بمدينة طور سيناء.