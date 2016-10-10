بالصور.. أبو هشيمة يتابع تجهيزات المنازل بعزبة النصارى بالمنيا بعد إعادة إعمارها

تفقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، برفقته الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، واللواء عصام البديوى محافظ المنيا، قرية "عزبة النصارى"، التابعة لمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، بعد إعادة إعمارها وتطوير المنازل.

واطمأن أبو هشيمة والوزراء الثلاثة على تجهيزات المنازل بالقرية بعد افتتاحها ضمن مبادرة "قرى الأمل"، التى تتعاون فى تنفيذها مجموعة حديد المصريين، وجمعية الأورمان، لتطوير 20 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات صعيد مصر.

وتضمنت الأعمال فى قرية "عزبة النصارى" إعادة إعمار 51 منزلاً بالكامل، من أعمال إنشاء وبناء وترميم وتشطيب ودهانات وتركيب أبواب وشبابيك، وكذلك توصيل الخدمات والمرافق وفرش المنزل بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربية.

كما شمل إعادة الإعمار توزيع 52 رأس ماشية و10 منح لإقامة مشروعات متناهية الصغير والمساعدة فى زواج 10 من الفتيات اليتيمات وتوزيع 10 أجهزة تعويضية لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وتم إعادة إعمار قرية "عزبة النصارى"، ضمن مبادرة مجموعة حديد المصريين، لتطوير وإعادة إعمار 20 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "قرى الأمل" لإعادة إعمار القرى الاكثر احتياجًا، والتى تم إعمار 9 قرى منها حتى الآن، هى قرية مهدى الأخرم، بمركز الفشن، محافظة بنى سويف، وقريتى "الغرقد" و"أبو صالح"، بمركز ناصر، بمحافظة بنى سويف، وقرية أولاد يحيى بحرى، بمركز دار السلام، محافظة سوهاج، وقرية الشيخ فضل، بمركز بنى مزار، محافظة المنيا، وقرية النخيلة، بمركز أبو تيج، محافظة أسيوط، وقرية الشيخ على، بمركز نجع حمادى، محافظة قنا، وقرية الخربة، بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.